Creditreform-Bilanz für Solingen, Remscheid und Leverkusen : Mittelstand mit Zuversicht in die Zukunft

Solingen/Remscheid/Leverkusen An der Herbstumfrage der Wirtschaftsauskunftei Creditreform beteiligten sich diesmal wegen der Corona-Pandemie nur 158 Unternehmen aus dem Großraum Solingen, Remscheid und Leverkusen.

An der Umfrage der Wirtschaftsauskunftei von der Kuller Straße beteiligen sich in der Regel zwischen 280 und 340 Unternehmen. Angesichts der dramatischen Entwicklung der Corona-Pandemie nahmen an der Umfrage diesmal lediglich 158 Firmen teil. „Verständlichere Weise, die Unternehmen haben einfach andere Sorgen“, sagt Ole Kirschner. Dennoch sieht der Creditreform-Geschäftsführer in den Umfrageergebnissen ein „interessantes Stimmungsbild des lokalen Mittelstandes, der trotz aller Hiobsbotschaften der vergangenen Wochen wieder zuversichtlicher in die Zukunft schaut“.