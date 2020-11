Nach Raubüberfall auf Gaststätte in Solingen : Raubüberfall: Mittäter hoffen auf Bewährungsstrafe

Solingen / Wuppertal Am Wuppertaler Landgericht hat die Berufungsverhandlung eines Solingers begonnen, der im Februar 2018 mit vier jugendlichen Mittätern eine Gaststätte und einen Kiosk überfallen hatte. Das Amtsgericht hatte den mittlerweile 23-Jährigen zu vier Jahren und sechs Monaten Jugendhaft verurteilt.

Beim Überfall auf die Gaststätte an der Vockerter Straße im Februar 2918 hatte einer der damals 14- bis 20-Jährigen eine Schreckschusspistole dabei, die dem nun Angeklagten gehört haben soll. Einer hatte ein Messer, ein anderer hatte draußen noch einen Straßenbesen gepackt – und das vermutlich nicht, um drinnen damit zu fegen. Am Ende lag die Wirtin mit zwei Platzwunden am Kopf auf dem Boden. Einer der Täter hatte ihr mit der Pistole auf den Kopf geschlagen, weil sie sich geweigert haben soll, die Kasse zu öffnen. Dazu wurde die Frau auch noch geschlagen und getreten, im Krankenhaus waren später Prellungen am Rücken festgestellt worden. Nachdem sie im Beisein der Gäste laut um Hilfe gerufen hatte, ergriffen die Jugendlichen ohne Beute die Flucht.