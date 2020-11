Nur noch wenig Vorrat in Hitdorf : Heimatring – Produktionsstopp wegen Corona

Nicht mehr lange zu haben: Bernd Bilitzki zeigt den Hitdorftring als übergroßes Modell und trägt in selbst in Rot am Finger. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen-Hitdorf Wer das Schmuckstück mit Hitdorfer Lokalkolorit kaufen will, hat nicht mehr viel Zeit. Wegen der Pandemie gibt es einen Produktionsstopp.

Mehr als 100 Jahre lang war Hitdorf eine stolze Stadt mit eigenen Rechten. Und warum soll eine frühere Stadt nicht auch einen Stadtring ausgeben, sagten sich die Verantwortlichen des Heimatvereins Hitdorf. Die Idee kam an: Seit März sind über 100 Schmuckstücke an männliche und weibliche Hitdorf-Fans verkauft worden. Getragen wird er am Finger, aber auch am Handgelenk oder um den Hals. Leverkusen hat einen, Langenfeld hat einen, ebenso wie New York und Paris. Hitdorf befindet sich also mit seinem Stadtring ist illustrer Gesellschaft, und niemand weiß, ob der Produktionsstopp den Hitdorfer Ring nicht bald zu einem besonders begehrten Sammlerstück werden lässt.