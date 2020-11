Gedenken an Gräfraths Bezirksbürgermeister : Stadt und Politik würdigen Udo Vogtländer

Udo Vogtländer verstarb am Freitag nach schwerer Krankheit. Foto: Köhlen, Stephan (TEPH)/Köhlen, Stephan (teph)

Solingen Der Tod des Gräfrather Bezirksbürgermeisters Udo Vogtländer löst weiterhin Trauer und Anteilnahme aus. Mit seiner politischen Haltung erwarb sich der Sozialdemokrat eine hohe Achtung auch über Parteigrenzen hinaus.

So hat unter anderem Oberbürgermeister Tim Kurzbach (SPD) den am vergangenen Freitag im Alter von 71 Jahren verstorbenen langjährigen Bezirksbürgermeister und Lokalpolitiker am Montag als „einen politischen Weggefährten und persönlichen Freund“ gewürdigt und an die Verdienste des Sozialdemokraten erinnert.

„Udo Vogtländer war ein Sozialdemokrat des Herzens, begabt mit einem nüchternen Blick auf die Dinge, einer praktischen Vernunft und einer Grundsympathie für die Menschen, die ihn immer wieder Parteigrenzen überwinden ließ. Er konnte scharf argumentieren, wenn er es für richtig hielt, aber er warf niemals Gräben auf. Er ebnete Gräben ein“, sagte Kurzbach.

Tatsächlich prägte der gebürtige Wülfrather, der mit 22 Jahren nach Solingen gekommen war, die Politik in der Klingenstadt über Jahrzehnte hinweg maßgeblich mit. So wurde Vogtländer 1979 Mitglied der Bezirksvertretung Gräfrath, der er bis zu seinem Tod angehörte. Im Jahr 1984 wurde er zum Bezirksvorsteher im Stadtbezirk gewählt. Von 1999 bis 2009 war er stellvertretender Bezirksvorsteher, seit dem Jahr 2009 Bezirksbürgermeister. Damit war Udo Vogtländer, der sich auch in Ausschüssen des Rates engagierte, der dienstälteste Bezirksbürgermeister Solingens.