Arbeitsmarkt für Solingen : Arbeitslosenzahlen werden in  nächsten Wochen steigen

Solingen Die Zahl der Arbeitslosen ist in der Klingenstadt im Juni um 117 Personen gegenüber dem Vormonat gesunken. Das entspricht einer Erwerbslosenquote von 6,9 Prozent nach 7,8 Prozent vor Jahresfrist.

Denn Arbeitsamtschef Martin Klebe geht von deutlich steigenden Zahlen in den kommenden Wochen aus: „Offen war die Frage, ob die Arbeitslosigkeit bereits im Juni steigen würde, denn seit dem 1. Juni übernehmen die Jobcenter die ukrainischen Geflüchteten in das SGB II. Während sich dieser Prozess in Wuppertal und Solingen noch nicht in steigenden Arbeitslosenzahlen spiegelt, ist in Remscheid schon ein Anstieg zu verzeichnen.“