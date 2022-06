Arbeitsmarkt im Rhein-Kreis Neuss : Arbeitslosenzahlen im Kreis sind im Juni gestiegen

Rhein-Kreis Zwar waren im Juni im Rhein-Kreis Neuss insgesamt 381 Menschen mehr als im Vormonat arbeitslos gemeldet. Doch das hat zum Teil saisontypische Gründe. Auch die Folgen des Ukraine-Kriegs spielen eine Rolle.

Zu den Arbeitslosenzahlen: Im Juni waren es in Neuss 5810 Menschen (+235 im Vergleich zum Vormonat), in Dormagen 1766 (+91), in Grevenbroich 1744 (unverändert), in Meerbusch 1220 (+28), in Kaarst 914 (+17), in Korschenbroich 525 (+9), in Jüchen 473 (+10) und in Rommerskirchen 226 (-3).