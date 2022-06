Auch wegen Erfassung von Ukraine-Flüchtlingen : Zahl der Arbeitslosen in NRW steigt

Nürnberg Der Arbeitsmarkt in Deutschland ist weiter stabil. Dennoch steigt die Zahl der Arbeitslosen – auch in NRW. Ein statistischer Effekt, weil die Ukraine-Flüchtlinge jetzt über die Jobcenter erfasst werden – und damit erstmals in der Statistik auftauchen.

Die Neuankömmlinge aus der Ukraine treffen Cristal zufolge in NRW auf einen aufnahmefähigen Arbeitsmarkt. „Viele sind gut ausgebildet - und gerade an gut ausgebildeten Fachkräften fehlt es in NRW am Arbeitsmarkt in vielen Branchen“, sagte sie. Historisch betrachtet liege die Arbeitslosigkeit in NRW weiter auf niedrigem Niveau: In den vergangenen drei Jahrzehnten sei sie nur in den Boomjahren 2018 und 2019 niedriger gewesen.