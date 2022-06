Wohnungsbaugenossenschaft in Solingen : Walder Bauverein investiert in Bestand

Solingen-Wald Eine große Feier wird es angesichts des 125-jährigen Bestehens des Walder Bauvereins nicht geben. Der Schwerpunkt der Genossenschaft liegt weiter in der Modernisierung und Instandhaltung der Wohnungen.

Der Walder Spar- und Bauverein wurde am 12. Juni 1897 gegründet und ist damit die älteste Solinger Wohnungsbaugenossenschaft. Das 125-jährige Bestehen wird gleichwohl nicht sonderlich gefeiert. „Das ist nicht unsere Art, das haben wir schon zum 100-jährigen Bestehen nicht gemacht“, sagt Michael Pikzack vom Vorstand der Walder Genossenschaft. Damals wurde immerhin ein Spielplatz neu angelegt. Der 63-Jährige ist bereits seit 44 Jahren im Genossenschaftswesen unterwegs, seit 32 Jahren in der Geschäftsführung des Walder Bauvereins. Doch mit Blick auf gestiegene Bau- und Materialpreise und explodierende Energiekosten wird es nicht nur Michael Pikzack schwindelig. „Das habe ich so noch nicht erlebt. Da kommt noch einiges auf uns alle zu“, sagt der Geschäftsführer.

Die Walder Genossenschaft lädt die Mitglieder am heutigen Mittwoch, 29. Juni, zur Generalversammlung in den kleinen Gemeindesaal an der Corinthstraße 14 ein. „Die Instandhaltung und Modernisierung unserer Wohnungen und Häuser stand im vergangenen wie in den Vorjahren im Mittelpunkt unserer Arbeit“, sagt Michael Pikzack. Dafür wurden im Geschäftsjahr 2021 weit mehr als eine Million Euro ausgegeben. Neubauten sind nach Angaben des Geschäftsführers weiter keine geplant. Dafür sollen an der Deller Straße 17 Einfachstwohnungen abgerissen werden, sobald der letzte Mieter hier ausgezogen ist. „Dann hätten wir ein 5000 Quadratmeter großes Baugrundstück zur Verfügung. Aber ein Neubau ist hier zunächst nicht vorgesehen“, erklärt Pikzack.