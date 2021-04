Corona-Krise in Solingen : Sieben-Tage-Inzidenz klettert erneut über 200er-Wert

Solingen Die Sieben-Tage-Inzidenz hat in Solingen zum dritten mal in diesem Monat die Grenze von 200 neuen Fällen je 100.000 Einwohner überschritten.

Nachdem am 3. April ein Wert von 200,3 und am 5. April ein Wert von 201,6 registriert worden war, meldete die Stadt am Mittwoch erneut einen Anstieg über 200 – diesmal auf eine Inzidenz von 209,1. Und auch die Zahl der Personen, die an oder mit dem Coronavirus verstorben sind, stieg weiter an und liegt nun bei 167. Zum Vergleich: Am Vortag waren noch 166 Verstorbene ausgewiesen worden.

Dabei bezieht sich diese Zahl auf alle an oder mit dem Virus gestorbenen Menschen, die in der Klingenstadt gemeldet sind. Am zurückliegenden Wochenende hatte es zu etwas Verwirrung geführt, waren doch binnen eines Tages fünf neue Todesfälle und damit erheblich mehr als sonst in der städtischen Statistik aufgetaucht. Diesbezüglich handelte es sich aber, so die Stadt später, um sogenannte Meldeverzögerungen.

„Solche Meldeverzögerungen können vorkommen, wenn Solinger Bürger in Krankenhäusern oder Einrichtungen außerhalb von Solingen im Zusammenhang mit einer Covid-Infektion sterben. Die Todesmeldung, in der Regel ein Totenschein, erreicht uns in diesen Fällen häufig erst Tage später. Wir melden die Verstorbenen dann für den Tag, an dem uns der Todesfall bekannt geworden ist“, sagte eine Rathaus-Sprecherin in dieser Woche.

Das Robert-Koch-Institut (RKI) ordne hingegen jeden Todesfall nachträglich dem jeweiligen Todestag zu, hieß es weiter von Seiten der Stadtverwaltung. Und dadurch könne es schließlich zu temporären Unterschieden in unserer Zahlenmeldung zur RKI-Statistik kommen“, erklärte die Stadtsprecherin auf Nachfrage.

Aktuell sind 587 Personen positiv getestet, 36 Patienten werden derzeit stationär behandelt, die übrigen ambulant betreut. Seit Ausbruch der Pandemie wurden 7774 bestätigte Fälle gemeldet.

(or)