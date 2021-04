Neueröffnung der Stadt-Sparkasse in Solingen-Ohligs : Erste Kunden in neuen Räumen

Solingen Wenige Tage, nachdem im ehemaligen Globus-Haus am Marktplatz in Ohligs der von vielen Bürgern lang erwartete Rewe-Supermarkt eröffnet worden ist, hat nun auch die Stadt-Sparkasse Solingen ihre neuen Geschäftsräumlichkeiten in Betrieb genommen.

Die neue Filiale ersetzt fortan die beiden alten Ohligser Zweigstellen der Stadt-Sparkasse an der Grünstraße sowie an der Wilhelmstraße. Diese hatten am vergangenen Freitag zum letzten Mal geöffnet – wobei der Selbstbedienungsbereich in der letztgenannten Filiale auch in Zukunft bestehen bleibt. Damit stehen den Sparkassen-Kunden zusammen mit dem schon am Donnerstag in Betrieb genommenen SB-Bereich am Marktplatz weiter zwei Selbstbedienungseinheiten im Stadtteil zur Verfügung.