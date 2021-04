Corona in Solingen : Inzidenzwert verringert sich wieder leicht

Solingen Nachdem am Wochenende – wohl wegen eines „Meldeverzugs“ – insgesamt fünf an oder mit Corona verstorbene Personen registriert worden sind, hat sich die Zahl der Toten zu Wochenbeginn nicht weiter erhöht.

Nachdem am Wochenende – wohl wegen eines „Meldeverzugs“ – insgesamt fünf an oder mit Corona verstorbene Personen registriert worden sind, hat sich die Zahl der Toten zu Wochenbeginn nicht weiter erhöht. Wie die Stadt am Montag bekannt gab, lag die Zahl der Toten unverändert bei 165 Personen. Die Sieben-Tage-Inzidenz verringerte sich wieder leicht von 179 auf nunmehr 174,6 neue Positiv-Fälle je 100.000 Einwohnern währen der zurückliegenden sieben Tage. „Aktuell sind 596 Personen nachgewiesen infiziert“, heiß es bei der Stadt die darüber hinaus berichtete, zurzeit befänden sich 39 Patientinnen und Patienten in stationärer Behandlung in einem Krankenhaus.