Wirtschaft in Solingen : Schlemper Moden by Exquisit feiert den 65. Geburtstag

Geburtstag: Frank Schlemper verkauft Damenmode an der Düsseldorfer Straße in Ohligs. Foto: Peter Meuter

Ohligs Schlemper Moden ist seit 65 Jahren vor Ort in der Stadt – und eine Erfolgsgeschichte. Höhepunkte der bisherigen Firmengeschichte waren auch die gut 35 Modenschauen. die erste davon fand bereits im Jahr 1958 statt.

Erfreulich ist momentan nur der Blick in die Erfolgsgeschichte des Modegeschäfts: Frank Schlempers Eltern Rudolf und Magdalene gründeten es im April 1956 an der Anfangstraße. Zwei Jahre später folgte der Umzug zur Keldersstraße. 1964 wurde zusätzlich das Ladenlokal an der Düsseldorfer Straße angemietet, 1967 das andere aufgegeben. Schlemper: „Das Sortiment war ausgerichtet auf die Kundin ab 30, mit dem Schwerpunkt auf der Damen-Oberbekleidung mit Kleidern, Blusen, Pullis, Röcken, Hosen und Mänteln“.

In der Modebranche will der 71-Jährige gerne weiterarbeiten: „Ich habe außer Motorradfahren keine Hobbys.“ Die Modebranche, unterstreicht Schlemper, erfordere stets die Sicht nach vorne: „Seit über 57 Jahren sind wir in den gleichen Räumen, die in den letzten Jahren immer wieder modernisiert und auf den neuesten Stand gebracht wurden. Auch jetzt bereiten wir uns auf weitere Veränderungen der Ladeneinrichtung und des Sortiments vor. Nach Corona wollen wir wieder durchstarten und ein Teil von Ohligs sein.“