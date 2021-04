Handball-Bundesliga : Bergischer HC beendet Quarantäne

BHC-Trainer Sebastian Hinze muss bei der Rückkehr in den Spielbetrieb auf mindestens vier Spieler verzichten, die aufgrund des jüngsten Corona-Ausbruchs im Kader ausfallen. Foto: Meuter, Peter (pm)

Solingen Ohne vier mit dem Coronavirus infizierte Spieler bestreitet der Handball-Erstligist die Auswärtspartien bei den Titelaspiranten THW Kiel und SG Flensburg-Flensburg-Handewitt.

Im Titelrennen um die Deutsche Meisterschaft könnte sich der Bergische HC entscheidend einmischen. Innerhalb von vier Tagen tritt der Handball-Erstligist bei den beiden heißesten Titelaspiranten an. Aktuell liegt die SG Flensburg-Handewitt in der durch zahlreiche Spielausfälle verzerrten Tabelle mit vier Verlustpunkten vor dem THW Kiel, der einen Minuszähler mehr verzeichnet.

Der BHC allerdings kann in Norddeutschland nicht mit dem kompletten Kader antreten, der sich in dieser Saison mit beständig guten Leistungen eine Platzierung hinter dem Top-Quintett des Oberhauses erarbeitet hat. Der aktuelle Tabellensiebte war nach der Begegnung beim HC Erlangen in Quarantäne geschickt worden, weil mehrere BHC-Profis positiv auf das Coronavirus getestet worden waren. Nach zweiwöchiger Zwangspause wurden alle Akteure, die für einen Einsatz infrage kommen, negativ getestet. Mindestens vier Spieler fallen aufgrund des Corona-Ausbruchs, der die Löwen aus dem Trainings- und Wettbewerbs-Rhythmus brachte, weiterhin aus.