Hochwasserfolgen werden beseitigt : Eschbach wird von Geröll befreit

Der Wupperverband will an Ende Juni Geröll und Schotter aus dem Eschbach in Unterburg beseitigen. Foto: Wupperverband

Solingen Der Wupperverband startet ab dem 27. Juni mit Arbeiten im Eschbach in Unterburg. Dann wird Geröll und Schotter aus dem Bachbett räumen, das der Eschbach bei dem extremen Hochwasser am 14. Juli 2021 mit sich geführt hat.

Ein knappes Jahr nach der verheerenden Flutkastastrophe vom 14. Juni 2021 schickt sich der Wupperverband an, das bei dem damaligen Hochwasser angeschwemmte Geröll aus dem Bett des Eschbachs in Unterburg zu entfernen. Wie der Wupperverband am Mittwoch mitgeteilt hat, wird eine beauftragte Firma am 27. Juni damit beginnen, die Hinterlassenschaften der Flut zu beseitigen.