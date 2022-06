Wupperorte in Radevormwald : Bürgerverein will Aktivitäten verstärken

Monika Zierden (links), Marcus Riese und Sigrid Augst-Hedderich wurden in ihren Vorstandsämtern einstimmig bestätigt. Foto: Bürgerverein Wupperorte

Radevormwald Bei der Jahreshauptversammlung im Gemeindhaus Herkingrade standen turnusmäßig Wahlen im Vorstand an. Marcus Riese bleibt der Vorsitzende.

Der Bürgerverein für die Wupperorte hat sich nun im Gemeindehaus Herkingrade zur diesjährigen Mitgliederversammlung getroffen. Der Vorsitzende Marcus Riese begrüßte die 30 Teilnehmer. Beim Rückblick auf das Jahr 2021 spielte die Corona-Pandemie leider wieder eine wichtige Rolle. Gemeinsamt Aktivitäten waren daher kaum möglich. Mehr im Hintergrund erfüllten aber einige Mitglieder die selbst übernommenen Aufgaben in der Landschaftspflege. Die Wupperaue, die Sichtachsen zur Wupper und die Informationssteine an der Kinderwagenchaussee wurden regelmäßig gemäht oder freigeschnitten. Am 27. Mai legte eine Abordnung des Vorstands eine Blumenschale mit Trauerflor am Gedenkstein für die Opfer des Eisenbahnunglücks von1971 nieder. Die Mitgliederversammlung 2021 und die Vorstandswahlen wurden Corona bedingt schriftlich durchgeführt. Der Verein erhielt im August eine großzügige Spende der Alte-Herren-Mannschaft des SC 08 zugunsten der Bürger an der Wupper. Die Hälfte dieser Spende wurde später für die Aktion „Ein Stern für die Ältesten“ im Haus Thiele verwendet. Im Gegenzug sorgten Mitglieder des Bürgervereins dafür, dass die zahlreichen Besucher und Teilnehmer des Benefizspiels der SC 08 Alte Herren gegen Fortuna Düsseldorf nicht auf dem Trockenen saßen. Der Bürgerverein übernahm den Ausschank.

Der Herbst war durch die Adventsvorbereitungen gekennzeichnet. Hans-Otto Ottfried und sein Team starteten die Spendenaktion für die Adventsbeleuchtung an der Wupper. „Diesem Team und besonders den vielen Bürgern und Geschäftsleuten gebührt ein herzlicher Dank“, so der Verein in seiner Pressemitteilung. „Sie haben es wieder einmal ermöglicht, dass die Wupperorte im Lichterglanz erstrahlten.“ Leider musste der traditionelle Adventsmarkt abgesagt werden; die Corona-Schutzmaßnahmen ließen sich nicht alle umsetzen. Als kleine Entschädigung wurde die Idee von Sigrid Augst-Hedderich durch Jonas Starke und Jochen Pries umgesetzt: Es entstand ein vierminütiges Video mit Bildern von festlich beleuchteten Häusern an der Wupper, untermalt mit besinnlicher Musik. Das Video wurde schnell in den sozialen Medien verbreitet.

Beim Kassenbericht zeigte sich, dass es trotz der geringen Mitgliedsbeiträgen (ein Euro pro Monat) genug Mittel gibt, um 2022 wieder aktiver werden zu können. Turnusmäßig standen zwei Vorstandsposten zur Wahl. Marcus Riese wurde als Vorsitzender wieder gewählt, ebenso Sigrid Augst-Hedderich als Kassiererin. Zudem wurde Monika Zierden als kommissarische Beisitzerin von den Mitgliedern bestätigt. Alle Wahlen erfolgten einstimmig.

Unter dem Punkt „Verschiedenes“ merkte Michael Ruhland einige verbesserungsbedürftige Dinge in den Wupperorten an, beispielsweise sichere und saubere Haltestellen und eine Corona-Teststelle vor Ort. Der Bürgerverein nimmt diese Themen in seine Agenda auf. Und er hat eine Bitte an die Bevölkerung: Den Landschaftspflegearbeiten ist ein eigener Rasenmäher zum Opfer gefallen. Bevor jemand einen gebrauchten Mäher entsorgt, möge er sich doch bitte an den Bürgerverein (02191 660250) wenden.

(s-g)