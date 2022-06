Doppel-Open-Air im Walder Stadion : Föste in Vorprogramm von Bendzko

Tim Bendzko wird am Freitagabend im Walder Stadion sein Tourprogramm zum Besten geben. Foto: dpa/Christian Johner

Solingen Seit dieser Woche läuft in der Jahnkampfbahn in Wald der Aufbau für das Doppel-Open-Air am kommenden Wochenende. Mit Jannik Föste wird ein Solinger am Freitag den Auftakt bestreiten.

Der Countdown läuft. An diesem Freitag beginnt im Walder Stadion das Doppel-Open-Air von Radio RSG und der Karnevalsgesellschaft Muckemau, die als Veranstalter die Gesamtverantwortung für das zweitägige Musik-Spektakel in der Jahnkampfbahn trägt. Wobei schon am ersten Abend ab 18 Uhr die Stimmung einen Siedepunkt erreichen könnte, wird neben dem Hauptact Tim Bendzko sowie Tim Kamrad doch auch ein waschechter Solinger auf der Bühne stehen.

Denn wie Radio RSG jetzt bekannt gegeben hat, konnte nun noch der Singer / Songwriter Jannik Föste verpflichtet werden. Der Solinger, der aus der Castingshow „The Voice of Germany“ bekannt ist und der bereits Auftritte etwa bei der Sommerparty Echt.Scharf.Solingen gehabt hat, bestreitet am Freitag mit einem Akustik-Set den Auftakt des Liveprogramms. Später treten Tim Kamrad – bekannt durch seinen Hit „I believe“ – und Tim Bendzko auf. Letzterer wird ein komplettes Tourprogramm über 90 Minuten spielen.

Der Samstag steht dann ganz im karnevalistischen Sinne mit den „Paveiern“, den „Räubern“ und den Black Fööss, die allesamt bekannte kölsche Größen sind. Als Anheizer wollen Mike & The Waiters vorab für die richtige Stimmung sorgen.

Der Aufbau für das Doppel-Open-Air läuft seit Montag auf Hochtouren. Karten gibt es unter anderem online unter www.solingen-live.de sowie an den Vorverkaufsstellen vor Ort.

(or)