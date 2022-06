Verkehrspolitik in Solingen : Die Freien Demokraten müssen ab sofort liefern

Meinung Solingen SPD, Grüne und FDP haben den Anschluss an die Autobahn A 3 beerdigt. Das war zu erwarten, setzt die Liberalen aber fortan unter Druck.

Die Mittelstands- und Wirtschaftsunion (MIT) Solingen der CDU ließ am Freitag kein gutes Haar an der Entscheidung des EU-Parlaments, ab 2035 den Verkauf von Neuwagen mit Verbrennungsmotor verbieten zu wollen. „Die linke Mehrheit stürzt uns ins Elektro-Chaos“, sagte die Solinger MIT-Vorsitzende Gerlinde Steingrüber, die gleichzeitig argwöhnte, es gebe bis dahin weder die Ladeinfrastruktur, noch leistungsfähige Netze sowie eine ausreichende Stromversorgung. Und zudem, so Steingrüber mit Blick auf Alternativen zum E-Auto, sei die Politik auch gar nicht in der Lage zu entscheiden, welche Innovation in fünf oder zehn Jahren „vielleicht besser als Elektromobilität“ sei.

Da ist etwas dran. Wirtschaftspolitische Pläne haben nämlich die unangenehme Eigenschaft, dass sie oft nicht aufgehen. Was im Übrigen gleichermaßen für verkehrspolitische Vorhaben gilt. Die Hoffnung zum Beispiel von manchen grünen Politikern auch in Solingen, zukünftig kaum mehr Geld in neue Straßenprojekte stecken zu müssen und die Bürger zum Umstieg auf ÖPNV beziehungsweise Fahrrad zu bewegen, könnte sich als trügerisch erweisen. Bus und Bahn sind – zudem in ihrer heutigen Form – ebenso wie ein Zweirad nur bedingt Alternativen zum Individualverkehr per Auto.