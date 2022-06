Verkehrspolitik : Grüne lehnen Ausbau von Straßen in Solingen ab

Die Kreuzung Bonner Straße ist ein Nadelöhr. CDU, FDP und BfS fordern den Bau eines Kreisverkehrs, die Grünen sind dagegen. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Solingen Die Partei sieht keine Spielräume etwa für einen Kreisel Bonner Straße. Die Verkehrswende und die Stadtfinanzen sind für die Solinger Grünen in den nächsten Jahren zentrale Themen.

Geht es nach den Solinger Grünen, soll der Schwerpunkt bei städtischen Ausgaben im Verkehrsbereich in Zukunft vor allem auf ÖPNV sowie Radverkehr liegen. Das haben die Sprecherin der Grünen-Ratsfraktion, Corinna Faßbender, und der Vorsitzende des Ausschusses für Klimaschutz, Umwelt, Mobilität und Wohnungswesen. Bürgermeister Thilo Schnor, am Montag unterstrichen.

Zwar gehe es nicht darum, das Autofahren zu verbieten. Doch müsse klar sein, dass angesichts leerer Kassen kaum Geld etwa für Projekte wie einen Kreisel Bonner Straße am Ende der Viehbachtalstraße in Ohligs vorhanden sei. Stattdessen setzt die Partei auf Radwege oder aber den Schienenverkehr. So wendeten sich die Grünen zuletzt an die Landtagsfraktion ihrer Partei mit dem Anliegen, eine Elektrifizierung der S 7 wieder ganz oben auf die Prioritätenliste zu setzen. In einem Schreiben hieß es, Ziel solle es sein, bis zum Jahr 2030 möglichst eine vollständige Elektrifizierung des Schienenverkehrs zu erreichen.

Ohnehin erhoffen sich die Solinger Grünen von einer möglichen schwarz-grünen Koalition in Düsseldorf Rückenwind – nicht nur für ihre verkehrspolitischen Vorstellungen vor Ort. Aus diesem Grund forderten die Grünen in der Klingenstadt die Landtagsfraktion in einem weiteren Schreiben aus der vergangenen Woche ebenfalls dazu auf, sich auch für die Stärkung der Kommunalfinanzen stark zu machen. So verlangten die Belastungen der zurückliegenden Jahre (etwa Zuzug von Flüchtlingen und Corona) dringend nach einem Altschuldenfonds sowie einen „Stärkungspakt III“, sagte Bürgermeister Schnor am Montag.

Wichtig sei aber so oder so, Prioritäten zu setzen. „Ein Schwerpunkt liegt auf den Investitionen in Schulen und Kitas“, betonte Thilo Schnor, derweil Fraktionssprecherin Faßbender einer neuen Arena am Weyersberg noch einmal eine Absage erteilte. So habe man am Wochenende bei einem Fußball-, einem Handballspiel und einem Fest zeitgleich am Weyersberg gesehen, dass schon das Parkhaus-Konzept mit 500 Plätzen nicht reiche, so Corinna Faßbender, die zudem die Gesamtinvestition von rund 70 Millionen Euro und 800.000 Euro für Gutachten kritisierte.