Parkplatz-Probleme in Solinger Innenstadt : Motorradfahrer ärgern sich über Stellplätze

Solingen Parkplätze sind in der Innenstadt rar. Das gilt nicht nur für Autos, sondern durch den Baukran am Neumarkt auch für Krafträder. Motorräder und Roller werden dadurch häufig auf Gehwegen abgestellt.

Mit den am Neumarkt wegfallenden Stellplatz für mindestens zwölf Krafträder gebe es in Solingen derzeit noch vier Parkflächen für motorisierte Zweiräder, wie die Stadt auf Anfrage erklärt. Eine davon liegt am Ufergarten am Kreisverkehr vor dem Graf-Wilhelm-Platz. Vier Maschinen haben hier nach Angaben der Stadt Platz. Tatsächlich trifft man dort aber meistens mehr an. Gerade zu Stoßzeiten, beispielsweise am Vormittag, stehen auf der für vier Krafträder ausgelegten Fläche oft fünf Maschinen. Auch daneben an der Mauer auf dem Gehweg sieht man häufig weitere Krafträder. Die als eingeschränktes Halteverbot ausgewiesenen Auto-Stellplätze daneben sind deutlich weniger frequentiert.

Eine andere offizielle Möglichkeit zum kostenfreien Abstellen von Motorrädern oder Rollern in Mitte besteht laut Stadt lediglich an der Goerdelerstraße, kurz hinter der Kreuzung Kasinostraße. Hier haben bis zu 18 Krafträder Platz. Zum Erreichen der Clemens-Galerien biete sich dieser Stellplatz sehr gut an, für Besorgungen in der Nähe vom Neumarkt seien die Plätze aber unattraktiv, so die gegenüber unserer Redaktion geäußerte Meinung betroffener Fahrer. Weitere offizielle Parkflächen gibt es in Solingen nur noch in Ohligs. „Auf der Zweibrücker Straße gibt es einen Motorrad-Parkplatz, weitere am Hauptbahnhof“, erklärt die Stadt dazu.