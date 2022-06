Walder Theatertage 2022 : Theatergala wirkt über Solingen hinaus

Solingen Nach dem Straßentheaterfest ging auch die Gala erfolgreich über die Bühne. Im Trägerverein „Walder Theatertage“ feilt man schon an der nächsten Auflage.

„Wir hatten Rückmeldungen aus ganz Deutschland, in denen man von einem wunderschönen, kurzweiligen Abend sprach“, berichtet Organisator und Gesamtleiter Peter Wirtz. Schließlich säßen stets auch Vertreter von Agenturen im Zuschauerraum, um die teilweise preisgekrönten Künstler aus aller Welt in Aktion zu beobachten. Die in der Schweiz beheimatete „Compagnia Baccalà“ etwa, die inzwischen 13 Auszeichnungen eingeheimst hat, trat sowohl am Walder Kirchplatz vor ihr Publikum als auch auf der Bühne des Pina-Bausch-Saals. Gleiches galt für Ivan Chary alias „Le Petit Monsieur“. Lieferte er sich auf der Straße ein turbulentes Duell mit einer Telefonzelle, führte er die Zuschauer der Gala urkomisch in die Tücken des Zeltens ein. Ein Wiedersehen gab es auch mit den Berliner Artisten „Tridiculous“ und Clown „Nakupelle“.