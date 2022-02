Solinger mit 1,5 kg Marihuana erwischt : Bewährung dank Einsicht beim Angeklagten

Solingen/Wuppertal Mit dem sprichwörtlichen „blauen Auge“ davongekommen ist ein Solinger, der sich vor dem Wuppertaler Landgericht wegen Drogenhandels zu verantworten hatte.

Mit dem sprichwörtlichen „blauen Auge“ davongekommen ist ein Solinger, der sich vor dem Wuppertaler Landgericht wegen Drogenhandels zu verantworten hatte. Der Mann wurde nun zu zwei Jahren Haft verurteilt, die Strafe wurde zur Bewährung ausgesetzt. Im Mai 2020 war er mit 1,5 Kilogramm Marihuana an der Friedrich-Albert-Lange-Schule in der Altenhofer Straße aufgegriffen worden. Die Drogen hatte er überwiegend im Kofferraum und auch in der Seitentüre seines Autos gelagert, teilweise schon verkaufsfertig in Tüten verpackt.