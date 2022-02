Nach Unfall auf A40 : Haftstrafe für betrunkenen Tanklasterfahrer – ohne Bewährung

​ Mülheim/Ruhr​ Ein schwerer Tanklasterunfall auf der A40 in Mülheim an der Ruhr sorgt im September 2020 für einen Millionenschaden. Fast ein Jahr muss die Autobahn immer wieder gesperrt werden. Der Fahrer war stark betrunken - nun wurde das Urteil über ihn gesprochen.

Ein Autofahrer wurde bei dem Unglück im Ruhrgebiet verletzt. Der mit 35. 000 Litern Kraftstoff beladene Lastwagen geriet unter einer Eisenbahnbrücke in Brand. Drei Brücken mussten abgerissen werden, es gab fast ein Jahr massive Behinderungen im Bahn- und Autoverkehr und einen Schaden in zweistelliger Millionenhöhe.

Der Staatsanwalt forderte in dem Prozess zwei Jahre Haft ohne Bewährung. Die Schuld sei erheblich, der verursachte Schaden betrage laut Bahn und Autobahnverwaltung rund 14 Millionen Euro. Zudem könne niemand weitere Rückfälle ausschließen, so der Staatsanwalt, dem das Gericht am Dienstag weitgehend folgte. So war es nicht zu einer Bewährungsstrafe bereit. Der Fahrer wurde wegen fahrlässiger Gefährdung des Straßenverkehrs, fahrlässiger Körperverletzung und fahrlässiger Brandstiftung verurteilt.