Düsseldorf-Lierenfeld : Lauter Streit führt Polizei zu Cannabis und Kokain

Düsseldorf Eigentlich wollten die Polizeibeamten in Düsseldorf-Lierenfeld nur einen Streit in einer Wohnung schlichten. Doch dann entdeckten sie dort Drogen und eine größere Menge Bargeld.

Den gemeldeten lautstarken Streit konnten Polizeibeamte Montagnacht in der Wohnung eines 22-Jährigen in Lierenfeld letztlich nicht feststellen. Dafür stießen die Streifenteams auf Marihuana , Kokain , mögliches Dealgeld und entsprechende Verkaufsutensilien in der Wohnung.

Bei der Leitstelle der Polizei Düsseldorf ging ein Notruf wegen eines lautstarken Streits zwischen Mann und Frau in einer Wohnung an der Karl-Geusen-Straße ein. Auf Klingeln öffnete den alarmierten Streifenteams der 22-jährige Wohnungsinhaber. Dieser beteuerte, dass in seinen vier Wänden alles in Ordnung sei.