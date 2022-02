Festnahme in Mönchengladbach : Polizei beendet Drogenhandel in Geistenbeck

Ein Mann aus Mönchengladbach-Geistenbck wurde festgenommen. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Mönchengladbach Bei der Durchsuchung der Wohnung eines 43-jährigen Mannes wurde nicht nur ein halbes Kilo Marihuana gefunden, sondern auch eine Waffe.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Ein 43-jähriger Mann aus Geistenbeck sitzt seit Freitag in Untersuchungshaft. Die Polizei Mönchengladbach hatte ihn am Vortag in seiner Wohnung am Stapper Weg wegen Drogenhandels mit Waffen vorläufig festgenommen.

Bei einer richterlich angeordneten Durchsuchung am Stapper Weg hatte die Polizei in der Wohnung eines 43-Jährigen Mannes ein halbes Kilo Marihuana sichergestellt. Außerdem befand sich in unmittelbarer Nähe zu den Drogen ein griffbereit liegender Baseballschläger, so die Polizei. Die Beamten nahmen den 43-jährigen daraufhin vorläufig fest.