Veranstaltungen in Corona-Zeiten : „Sommerweihnacht“ auf Schloss Burg – Warum nicht?

Meinung Solingen Schloss Burg holt den ausgefallenen Weihnachtsmarkt nach – im Mai. Das klingt ungewöhnlich, kann angesichts der schwierigen Lage der Veranstaltungsbranche in Corona-Zeiten aber auch als kreativ angesehen werden.

Anfang Februar haben viele Menschen das letzte Weihnachtsfest schon irgendwo in ihren Hinterkopf verbannt. Nicht so die Verantwortlichen auf Schloss Burg. Sie planen kurzerhand eine „Sommerweihnacht“, um den wegen Corona ausgefallenen Weihnachtsmarkt nachzuholen. Weihnachten im Mai – das klingt zurecht absurd. Andererseits gibt es im Internet immer wieder Berichte von Menschen, die im Juni das sogenannte Halbweihnachten feiern, genau ein halbes Jahr nach beziehungsweise vor Weihnachten. Schloss Burg ist also zwar etwas früh dran, ganz abwegig ist der Gedanke, Weihnachten nachzuholen aber nicht. Schließlich gibt es die gleiche Diskussion beispielsweise in Düsseldorf über den Karneval.