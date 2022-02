Strom und Gas in Solingen : Stadtwerke erhöhen Preise jetzt auch für Bestandskunden

Solingen Kunden der Stadtwerke Solingen müssen sich auf höhere Preise einstellen. Ab April sollen sie mehr für ihre Strom- und Gastarife zahlen. Grund dafür seien die Preisentwicklungen am Großmarkt.

„Die gesamte Energiebranche steht derzeit unter dem Einfluss stark gestiegener Preise von Strom- und Gasprodukten am Großhandelsmarkt“, erklären die Stadtwerke in einer Mitteilung zu den geplanten Erhöhungen. Teilweise würden die Preise momentan demnach um bis zu 400 Prozent steigen. Eine so starke Erhöhung müssen die Solinger Kunden jedoch nicht befürchten. „Durch unsere langfristige Beschaffungsstrategie liegt das Preisniveau der Bestandskunden in Solingen damit trotzdem deutlich unter den aktuell am Markt zu findenden Preisen“, sagt SWS-Vertriebsleiter Stefan Ziebs zu den neuen Kosten für Kundinnen und Kunden. Trotzdem sei eine Erhöhung nötig, so Ziebs. „Die Schwankungen aufgrund der aktuellen Dynamik müssen wir über den Spotmarkt ausgleichen – und hier sind die Preise so extrem hoch, dass wir nicht um eine Preisanpassung herum kommen.“