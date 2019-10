Lehrergewerkschaft Solingen : GEW begrüßt Entwicklungsplan für die Schulen

Solingen Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) in Solingen begrüßt den gerade vorgelegten Schulentwicklungsplan.

(red) Die Gewerkschaft Erzihungs und Wissenschaft (GEW) in Solingen begrüßt die Vorlage des Schulentwicklungsplans. Vorstandsmitglied Dirk Bortmann schreibt in einer Pressemitteilung: „Es werden nicht nur perspektivisch Entwicklungen aufgezeigt, sondern auch sinnvolle und dauerhafte Lösungen vorgeschlagen. Bauliche Mängel und Probleme aller Solinger Schulformen und -stufen werden damit ernsthaft in Angriff genommen.“