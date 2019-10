Verkehrspolitik : Mix für Umwelt und soziales Klima

Solingen Beim Verkehr in der Solinger Innenstadt kommt es auf den richtigen Mix an.

Womit wir allerdings auch schon beim Hauptproblem der momentanen Klima- beziehungsweise Verkehrsdebatte wären. Natürlich können die Verantwortlichen in Berlin – noch dazu, wenn sie nicht mal Sinn und Funktionsweise der Pendlerpauschale drauf haben – in Sonntagsansprachen einem emissionsfreien Verkehr das Wort reden. Und selbstverständlich kann man auf dem Weg dorthin den Individualverkehr einfach so teuer machen, dass er für sozial schwächere Menschen schlicht unbezahlbar wird. Doch dann sollte sich bitte auch niemand über die Folgen (etwa die wirtschaftlichen oder die gesellschaftlichen) wundern.

Was der ganzen Diskussion von Anfang an fehlt, ist das elementare Verständnis für die Bedürfnisse vor Ort. Will man den Verkehr in Zukunft neu organisieren, sollte ein Verkehrsträger, in diesem Fall das Auto, nicht per se verteufelt werden. In Städten wie Solingen muss es einen Verkehrsmix geben. Wozu unbedingt eine Stärkung des Öffentlichen Personennahverkehrs gehört. Ein preisgünstiges Jahresticket, kombiniert mit einem attraktiven Netz sowie modernen Fahrzeugen, dürfte durchaus manchen zum zumindest teilweisen oder auch vollständigen Umsteigen bewegen.