Parteitag in Solingen : CDU bestätigt Haug als Parteichef

Solingen OB-Kandidat soll im Januar gekürt werden. Bewerbungen bis Ende Oktober möglich.

Eine Entscheidung, wer 2020 für die CDU in den OB-Wahlkampf ziehen wird, soll bei einem gesonderten Parteitag im Januar fallen. Bisher steht mit Carsten Becker ein Bewerber fest. Noch bis Ende Oktober haben andere Interessenten die Gelegenheit, ihren Hut in den Ring zu werfen. Als einer der Favoriten auf die OB-Kandidatur gilt seit längerem Fraktionschef Carsten Voigt. Doch der Burger hält sich weiter bedeckt. „Ich sage dazu noch nichts“, betonte Voigt am Dienstag. Parallel gab er sich in Bezug auf die Kommunalwahlen zuversichtlich. Am Wahltag (13. September) werde er zusammen mit seinen Parteifreunden den Sieg bei der OB-Wahl und der Ratswahl feiern, so Voigt.