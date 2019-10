Gerichtsurteil : Schlappe für bergische Jobcenter vor Sozialgericht

Solingen / Remscheid Die Jobcenter müssen höhere Mieten zahlen. Mehrere Betroffene hatten gegen Mietkürzungen geklagt. Das Urteil des Sozialgerichts Düsseldorf ist aber noch nicht rechtskräftig.

Die in Solingen und Remscneid zugrunde gelegten Mietobergrenzen für Hartz-IV-Empfänger sind teils unzulässig. Das geht aus einem Urteil des Sozialgerichts Düsseldorf hervor, das am Mittwoch veröffentlicht wurde und in dem vor allem die Methode zur Ermittlung der maximalen Kaltmieten kritisiert wird.

Für den Sozialpolitiker der Solinger Grünen, Frank Knoche, stellen diese Probleme keine Überraschung dar. Zwar sei die Situation für die Mieter in den vergangenen Jahren ein wenig besser geworden, sagte Knoche am Mittwoch. Aber zuletzt sei es in der Klingenstadt wieder zu Verschärfungen gekommen. So würden neuerdings zwei Bescheinigungen von Wohungsgesellschaften, dass keine günstigere Wohnung für die Betroffenen vorhanden sei, und ein Wohnberechtigungsschein nicht mehr reichen. Knoche: „Darum haben wir in der vergangenen Sitzung des Sozialausschusses eine diesbezügliche Anfrage gestellt. Diese wurde allerdings noch nicht beantwortet.“