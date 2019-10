Polizei Solingen : Neue Polizeichefin tritt ihren Dienst in Solingen an

Neue Polizeichefin tritt ihren Dienst in Solingen an

Solingen Claudia Schepanski folgt Robert Hall, der in diesem Jahr in den Ruhestand gegangen ist.

Die in gewisser Weise „führungslose“ Zeit für die rund 160 Polizistinnen und Polizisten in der Klingenstadt ist vorüber. Denn am Dienstag hat die neue Leiterin der Polizeiinspektion Solingen, Claudia Schepanski, ihren Dienst offiziell angetreten.

Schepanski folgt Robert Hall, der im Frühjahr dieses Jahres in den Ruhestand wechselte. Dabei kann die gebürtige Solingerin Schepanski bereits auf etliche Erfahrungen zurückblicken. So leitete sie bislang die Polizeiinspektion Mülheim an der Ruhr. Wie ein Sprecher des unter anderem auch für Solingen zuständigen Polizeipräsidiums Wuppertal am Dienstag mitteilte, soll die neue oberste Ordnungshüterin in der Klingenstadt in der kommenden Woche der Öffentlichkeit vorgestellt werden.