Schulentwicklungsplan in Solingen : Eltern stellen Fragen zum OGS-Ausbau

Solingen Betroffene vermissen zum Beispiel bauliche Maßnahmen an der Grundschule Südstraße in Ohligs.

(or) Nachdem die Stadt in dieser Woche den neuen Schulentwicklungsplan vorgestellt hat, haben sich am Freitag einmal mehr betroffene Eltern der Grundschule Südstraße in Ohligs zu Wort gemeldet und angesichts der demnächst beginnenden Beratungen in den politischen Gremien einige Konkretisierungen gefordert.