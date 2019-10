Zukunfts-Messe in Solingen : Solingen ist digitales Aushängeschild

Am Stand der Technischen Betriebe Solingen zeigte Tobias Ziemann (2.v.r.) ein Gerät zum Verschweißen von Glasfaserkabelnetzen. Dirk Wagner (l.) und Oberbürgermeister Tim Kurzbach schauten interessiert zu. Foto: Meuter, Peter (pm)

Solingen 30 Aussteller zeigten im Theater und Konzerthaus den Verwaltungsmitarbeitern den Stand der Digitalisierung.

Der Zug der Digitalisierung lässt sich nicht mehr aufhalten. Davon ist Oberbürgermeister Tim Kurzbach (SPD) überzeugt. Solingen ist im Bereich E-Goverment, Smart-City und digitalen Zukunftsprojekten zudem schon weit auf dem Weg. „Wir sind eine der wenigen Kommunen, die im Bereich Digitalisierung als Aushängeschild in der Bundesrepublik gelten“, sagte Kurzbach am Mittwoch im Theaterfoyer nicht ohne stolz.

Dort, zudem im Kleinen Konzertsaal, hatten rund 30 Aussteller, überwiegend von der Stadt und den dazugehörigen Betrieben wie Stadtwerke, Feuerwehr oder auch Technische Betriebe, ihre Stände aufgebaut, um insbesondere den rund 3000 Mitarbeitern der Verwaltung zu demonstrieren, was sich in Sachen neuer Techniken bereits in der Klingenstadt und natürlich im Rathaus bereits getan hat – und welche weiteren Veränderungen in Zukunft noch anstehen. „Zukunfts-Messe der Stadt“ hieß von daher die Überschrift zur Veranstaltung, zu der nicht nur städtische Beschäftigte im Laufe des Tages kamen, sondern auch der komplette Verwaltungsvorstand. „Es geht darum, auf dieser Messe Anregungen aufzunehmen. Jede gute Idee von Mitarbeitern kann zudem umgesetzt werden“, sagte Oberbürgermeister Tim Kurzbach.

Einen Überblick über die bisherigen technischen Möglichkeiten innerhalb der Verwaltung konnten sich am Mittwoch die Mitarbeiter verschaffen. Foto: Meuter, Peter (pm)

Info Kosten und Zeit sparen durch Digitalisierung Begriff Digitalisierung bezeichnet ursprünglich das Umwandeln von analogen Werten in digitale Formate. Durch den verstärkten Einsatz von Digitalisierung kann eine Stadtverwaltung bei zahlreichen Arbeiten Zeit und Kosten sparen.

Dass Solingen gegenüber anderen Städten bereits einen digitalen Vorsprung hat, liegt auch am Digitalisierungsbeauftragten Dirk Wagner.Doch auf dem bisher Erreichten will man sich nicht ausruhen – im Gegenteil. „Wir haben gute Grundlagen geschaffen, aber wir stehen noch am Anfang“, erklärte Wagner beispielsweise mit Blick auf eine digitale Poststelle. Vom gänzlich papierlosen Rathaus ist man zudem entfernt. Aber auch hier habe es Fortschritte gegeben. „Die Digitalisierung wird uns noch über Jahre hinweg beschäftigen“, sagte Dirk Wagner. Mit der jetzt veranstalteten Messe wollte man gleichwohl den Beschäftigten „eine Plattform bieten, um ins Gespräch zu kommen“, so Wagner.

„Wie die Eingangspost zukünftig auf dem Schreibtisch landet“, „Wie das Telefonieren einfacher wird“, „papierlose Gremienarbeit“, „Wenn digitale Technik die Feuerwehr schnell und sicher zum Einsatz bringt“ oder auch „Schnelles Internet für alle“ – die Zukunfts-Messe bot eine breite Themenvielfalt. „Wir benötigen die Digitalisierung auch, um den Fachkräftemangel zu kompensieren“, sagte Dirk Wagner. Denn in zehn Jahren verlässt altersbedingt etwa die Hälfte der Mitarbeiter die Stadtverwaltung. Schlank machen durch Digitalisierung sei deshalb in Teilbereichen ebenso geboten wie weitere Kraftanstrengungen durch Ausbildung.