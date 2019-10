Seniorenmesse in Solingen : 38 Aussteller bei Messe Aktivia

Solingen Am kommenden Sonntag wird erneut die Seniorenmesse Aktivia im Theater und Konzerthaus in der Zeit von 10 bis 16 Uhr veranstaltet.

Beratung, Bewegung, Freizeit, Digitalisierung, Gesundheit, Wohnen – die Themenwelten auf der Messe Aktivia am kommenden Sonntag, 6. Oktober, im Theater und Konzerthaus sind breit gefächert. 38 Aussteller sind dort in der Zeit von 10 bis 16 Uhr zu finden.

Den Alltag nach dem Berufsleben sorgenfrei und mit Freude genießen – dieser Wunsch steht bei vielen Menschen, egal welchen Alters, ganz oben auf dem Zettel. In Zeiten, in denen die Menschen dank des medizinischen Fortschritts immer älter werden, erfährt dieser Lebensabschnitt regelmäßig mehr an Bedeutung. Deshalb lädt die Stadt-Sparkasse Solingen in Kooperation mit dem Seniorenbeirat erneut zur Messe Aktivia ein.