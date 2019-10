Solingen/Langenfeld : Weiter Einschränkungen auf der B 229

Solingen/Langenfeld Am Wochenende werden die Sanierungsarbeiten auf dem Weg zur Autobahn 3 fortgesetzt.

(red) Autofahrer müssen sich in Richtung A 3 weiter in Geduld üben. Denn nach der ersten Einbahnstraßenregelung auf der Baustelle zur Sanierung des Teilstücks der B 229 zwischen Langenfeld und Solingen am vergangenen Wochenende, stehen nun am ersten Oktoberwochenende weitere Verkehrseinschränkungen an. Die Sanierungsarbeiten erfolgen zwischen der Einmündung Turmstraße (Langenfeld) bis in die Gabelung an der Eisenbahnbrücke nach Ohligs und Aufderhöhe. Dies teilte die städtische Pressestelle am Mittwoch mit.