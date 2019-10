Mitte : Aktionstag auf dem Neumarkt

Mitte Fridays for Bees – Be(e) smart: Schüler entwickeln artenreiche Lebensräume.

(red) Wie kann man ein Insektenhotel bauen – kostengünstig und nicht aufwändig? Wie kann man den Vorgarten oder eine Baumscheibe in der Nachbarschaft insektenfreundlich umgestalten? Schüler der Alexander-Coppel-Gesamtschule, der Friedrich-Albert-Lange Schule, der Gymnasien Vogelsang und August-Dicke-Schule informieren und laden zum Mitmachen ein. Der Aktionstag „Fridays for bees – Be(e) smart“ findet am Freitag, 4. Oktober, 10 bis 13 Uhr, auf dem Neumarkt statt. Die Schulen haben sich den Schutz von Grünflächen, die Entwicklung artenreicher Lebensräume und die Förderung von Insekten-und Bienenvielfalt auf die Fahnen geschrieben und sich im Rahmen von Bildung für nachhaltige Entwicklung (BnE) intensiv den Themen beschäftigt. Beim Aktionstag präsentieren sie die Ergebnisse ihrer Arbeit und wollen ihre Erkenntnisse an alle Interessierten weitergeben.