Digitaler historischer Atlas : Moderner Blick auf das alte Solingen

Solingen Der digitale Historische Atlas richtet sich an geschichtlich Interessierte und bietet Online-Einblicke in die Vergangenheit.

Der breite Gleiskörper, der Ohligs in ein West- und ein Ostquartier teilt, ist deutlich sichtbar. Und auch die Düsseldorfer Straße hat bereits ihren charakteristisch-geschwungenen Verlauf. Aber ansonsten bedarf es schon eines geübten Blicks, um auf den inzwischen über 90 Jahre alten Fotos jene Stadt zu entdecken, die ein knappes Jahrhundert später zwar immer noch an der exakt gleichen Stelle liegt, ihr Erscheinungsbild seitdem jedoch fast bis zur Unkenntlichkeit verändert hat.

Der Turm der Stadtkirche in Mitte, der ebenfalls auf einer von insgesamt 90 Schrägbild-Luftaufnahmen aus dem Jahr 1926 zu sehen ist, erinnert jedenfalls in keiner Weise mehr an den heutigen Bau aus den 1950er Jahren. Wobei die historischen Fotos von Solingen aus der Vogelperspektive nur ein Teil jenes digitalen Historischen Atlasses sind, der vom Stadtarchiv Solingen erstellt wurde und seit wenigen Tagen im Internet abrufbar ist.