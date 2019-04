Deutsches Klingenmuseum in Solingen : „Wirklich faszinierend“ – und einzigartig

Deutsches Klingenmuseum in Solingen

Solingen Das ureigene Museum der Klingenstadt mit der umfangreichsten Bestecksammlung der Welt und vielen Solinger Exponaten stellt sich neu auf.

„Wir haben uns zuerst etwas amüsiert“, erzählt Dave Duesterberg. „Ein Museum nur für Klingen ?“ Der Geschäftsreisende aus Detroit kam beim Spaziergang in Gräfrath an dem ehemaligen Kloster mit der Riesenschere vorbei – und trat mit seinem ungarischen Kollegen Josef Böhm ein. „Es ist wirklich faszinierend“, lobt Duesterberg nach einem Rundgang. „Ich hatte nicht so viele Besucher erwartet“, ergänzt Böhm.