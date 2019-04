Ohligs : O-Quartier: Im Mai wird die Baugenehmigung erwartet

Ohligs Die Bauleitplanung Aachener Straße / Heiligenstock hat am Montag eine weitere Hürde genommen.

Die Bauleitplanung Aachener Straße / Heiligenstock hat am Montag eine weitere Hürde genommen. Einstimmig wurde von den Mitgliedern der Bezirksvertretung Ohligs/Aufderhöhe/Merscheid sowie des Ausschusses für Stadtentwicklung, Umwelt, Klimaschutz und Mobilität in einer gemeinsamen Sitzung im Kleinen Konzertsaal der zweite Satzungsbeschluss gefasst. Informiert wurde über die Ergebnisse der frühzeitigen Bürgerbeteiligung und die dort diskutierten Anregungen und Veränderungen zum Bebauungsplan O 652. Jetzt haben die Bürger nochmals Gelegenheit, ihre Vorstellungen zum geplanten O-Quartier abzugeben.

Läuft das weitere Verfahren ohne Komplikationen, kann der dann dritte Satzungsbeschluss am 20. Mai im Ausschuss beziehungsweise am 23. Mai im Stadtrat erfolgen. Das wäre dann gleichbedeutend mit der Baugenehmigung für den Investor Kondor Wessels. Der will in das neue Wohnquartier am Ohligser Marktplatz rund 70 Millionen Euro investieren.