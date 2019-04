Veranstaltungstipps für Solingen : Buntes Programm bei der Kulturnacht

Neben den Soul-Klassikern spielen die Juicy Souls auch Teile ihrer authentischen Disco-Show in der Cobra. Es wird ein langer Abend voller Überraschungen in Solingen. . Foto: Dirk Adolphs

Solingen Am Samstag steht die Klingenstadt „Unter Strom“. Das ist das Motto der Kulturnacht, die um 18 Uhr startet. Besucher können zwischen zehn Kultureinrichtungen und zwölf Programmbussen hin- und herwechseln.

Bus 1: Valve Records Bus mit Hang out in Trees und Mofer)

Bus 2: Blues’n’Folk Bus (mit Almost Blue und Joe & Jaz)

Bus 6: So la la Bus (mit Sounds Like Wednesday und dem Merscheider Gesangsverein)

AWO-Proberaumhaus „Monkeys“ (mit Leonora und The Promise)

Schloss Burg (Open-Air-Konzert von Meet the Beatles)

Cobra (mit The Juicy Souls und der Reggae-Aftershow-Party)

Die Karten für die Veranstaltungen der Bergischen Symphoniker und Teneja im Lichtturm wurden exklusiv verlost und sind nicht käuflich zu erwerben. Tickets für die Kulturnacht kosten im Vorverkauf 13 Euro und an der Abendkasse 18 Euro. Mit dem Ticketbändchen können alle Busse der Stadtwerke am 6. April von 17 Uhr bis Betriebsschluss genutzt werden. Diese halten immer an den Veranstaltungsorten. Haltestellen dazwischen werden nach Bedarf angefahren.