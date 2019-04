Interview: Hallenbad Vogelsang ein Vorbildprojekt

Solingen Die Bädergesellschaft ist mit dem Zuspruch nach der Eröffnung des Hallenbads Vogelsang sehr zufrieden.

Angebot Besucher können an Schwimmkursen und Angeboten zu Wassergymnastik und Aqua-Fitness teilnehmen. Veranstaltet werden zudem Kindergeburtstage und Spielaktionen.

Sind die Bauarbeiten am Hallenbad nach Plan gelaufen?

Olsen-Buchkremer Insgesamt kann man sagen, dass alles so geklappt hat, wie wir das geplant hatten. Natürlich ist noch nicht alles ganz fertig. Jahreszeiten bedingt wurden die Außenanlagen noch nicht fertiggestellt. Das Eröffnungsdatum konnten wir einhalten, jetzt sind noch ein paar „Feintunings“ und Mängelbeseitigungen zu erledigen. Auch hier machen unser Fachpersonal und der Generalübernehmer hervorragende Arbeit.

Was hat das Solinger Projekt mit dem Abriss und Neubau des Hallenbades von früheren Projekten unter Ihrer Leitung unterschieden?

Olsen-Buchkremer Der Ersatzneubau des Hallenbades Vogelsang wurde an einen Generalübernehmer übergeben, der den Bau durchgeführt hat. Das kannte ich aus meinen vorherigen Projekten nicht. Auf Basis einer detaillierten Leistungsbeschreibung haben wir die Firma Pellikaan mit dem Bau eines betriebsbereiten Schwimmbades beauftragt. Deshalb waren wir insgesamt weniger in die Planung und die Einzelheiten des Baus eingebunden.

Erwarten Sie, dass der Neubau als Vorbild für weitere Neubauprojekte von Hallenbädern in anderen Städten gilt?

Olsen-Buchkremer Ja, das denke ich schon. Viele andere Städte haben nachgefragt, ob sie sich das Projekt anschauen können. Sie sind ­daran interessiert, ein Bad nach einem ähnlichen Ablauf neu zu bauen. Allerdings muss man auch sagen, dass die Baupreise in den vergangenen zwei Jahren sehr stark gestiegen sind und wir Glück hatten, das Bad für dieses Budget zu bekommen. Das ist heute so sicher nicht mehr machbar.

Was erhoffen Sie sich als Geschäftsführerin der Solinger Bädergesellschaft durch das neue Hallenbad für die Entwicklung in der Klingenstadt im Bereich der Schwimmbäder?

Olsen-Buchkremer Erstmal werden sich die Schwimmer wieder mehr aufteilen können. Im Sportbad Klingenhalle bleiben Zeiten für das öffentliche Schwimmen, aber insgesamt wird dort primär das Vereins- und Schulschwimmen stattfinden. Die Kooperation der Vereine um eine Angebotserweiterung mit zum Beispiel Stilschwimmen für Schwimmer, sehe ich sehr positiv. Das Vogelsang können Freizeitschwimmer nutzen. Ich hoffe, dass wir durch das ganze Projekt und die Aufmerksamkeit vielleicht auch Solinger zum Schwimmen animieren können, die vorher nicht daran interessiert waren. In den ersten Tagen haben wir gemerkt, dass ganz viele junge Familien das neue Schwimmbad besuchen. Das freut mich sehr, dass der attraktive Kleinkinderbereich mit Planschbecken und Spraypark von dieser neuen Zielgruppe so gut angenommen wird.

Olsen-Buchkremer Im Moment sind wir in der Vorbereitung für das Heidebad. Dort bereiten wir alles für den Ende Mai geplanten Saisonstart vor. Wir haben vom Finanzausschuss für die nächsten drei Jahre 50.000 Euro pro Jahr bewilligt bekommen, mit dem wir im Freibad notwendige Reparaturen durchführen.

Olsen-Buchkremer Ich möchte unser Team stärken, weiterbilden und einige Abläufe auch in der Verwaltung effektiver gestalten. Meine vier Erfolgsfaktoren für Schwimmbäder – Sicherheit, Sauberkeit, Service und Spaß – sollen weiterentwickelt werden, um auch in der Zukunft zufriedene Schwimmer zu haben. Ich fühle mich in Solingen sehr wohl und freue mich, die nächsten Projekte anzupacken.