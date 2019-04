Friseurbedarf : Solinger Friseurmarke Tondeo neu aufgestellt

Solingen Auf der Messe Top Hair hat das Solinger Unternehmen United Salon Technologies die Neuaufstellung seiner Premium-Marke Tondeo präsentiert.

(uwv) Das zur Neusser Werhahn KG gehörende Solinger Unternehmen United Salon Technologies GmbH mit den Marken Tondeo und Jaguar, weltweit führender Anbieter von Friseurbedarf, hat am vergangenen Wochenende auf der Messe Top Hair in Düsseldorf mit Erfolg die Neuaufstellung seiner Premium-Marke Tondeo präsentiert. An der Ketzberger Straße in Gräfrath hat das Unternehmen seinen Sitz, das in Solingen rund 180 Mitarbeiter beschäftigt.