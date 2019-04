Tierschutz: Stadt setzt auf Kastration von Katzen

Solingen Geht es nach dem Willen der Verwaltung, stimmt der Rat für eine Kastrations- und Registrierungspflicht bei freilaufenden Tieren.

Die Erfahrungen, die andere Kommunen gesammelt haben, sind vielversprechend. So gibt es bundesweit inzwischen rund 650 Städte und Gemeinden, die der Natur zumindest ein bisschen ein Schnippchen schlagen, indem freilaufende Katzen kastriert werden müssen. In der näheren Umgebung haben zum Beispiel Düsseldorf und Köln, aber auch Leverkusen und Essen entsprechende Katzenschutzverordnungen erlassen – wobei Solingen demnächst ebenfalls zu den Städten mit einer solchen Art des verbesserten Tierschutzes zählen könnte.

Der Grund: Für die nächste Sitzung des Stadtrates am Donnerstag dieser Woche hat die Verwaltung unter der Federführung des zuständigen Ordnungsdezernenten Jan Welzel (CDU) eine Beschlussvorlage erstellt, die Halter von sogenannten Freigängern dazu verpflichten soll, ihre Tiere zeugungsunfähig zu machen sowie registrieren zu lassen. Auf diese Weise will die Stadt mittel- bis langfristig die Zahl jener Katzen im Stadtgebiet verringern, um die sich ansonsten kaum jemand kümmert.

Tatsächlich gelang es seit der Einführung der ersten Katzenschutzverordnung im Jahr 2008 bereits in zahlreichen Städten, einem Problem Herr zu werden, das zwar nur selten sichtbar wird, in den Augen vieler Tierschützer aber dringend einer Lösung bedarf. Denn Katzen, die unkastriert beziehungsweise nicht sterilisiert draußen herumlaufen, vermehren sich unkontrolliert und sorgen so dafür, dass immer wieder Katzen unter elenden Bedingungen leben müssen.

Eine Expertin, die die Verhältnisse genau kennt, ist die Leiterin des Solinger Tierheims, Andrea Keimt. In regelmäßigen Abständen werden verwahrloste und verwilderte Tiere in ihre Einrichtung in Glüder gebracht – weswegen die Tierheim-Chefin den Anlauf zu einer Katzenschutzverordnung ausdrücklich begrüßt. „Dieser Schritt ist überfällig“, sagte Kleimt, die am Wochenende zudem betonte, Stadt und Politik hätten sich bei dieser Frage viel zu lange Zeit gelassen. Kleimt: „Als ich vor einigen Jahren den Vorschlag gemacht habe, eine Katzenschutzverordnung zu erlassen, wurde ich kaum gehört.“