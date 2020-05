Lockerungen in der Gastronomie : Freude und Skepsis bei Gastwirten in Solingen

Aufderhöhe Seine Erleichterung über den Neustart bringt Michele Catone, Geschäftsführer vom Restaurant „Mamma Rosa“, bildlich auf den Punkt: „In der letzten Zeit kamen wir uns vor wie ein Vogel ohne Flügel.“

Am Montag bewirteten sie die ersten Besucher seit der durch Corona erzwungenen Schließung. „Wir haben auch für die nächsten Tage schon einige Reservierungen“, freut sich Catone, kalkuliert aber vorsichtig: Für die nächste Zeit rechne er mit etwa 40 Prozent der sonstigen Einnahmen. „Wir denken erst einmal daran, dass alles korrekt läuft, und noch nicht so sehr an den Umsatz“, betont Catone. Schließlich hat er die Zahl der Plätze im Restaurant aus Infektionsschutzgründen auf weniger als die Hälfte der ursprünglichen Kapazität verringert. Der Ablauf ist im Restaurant penibel festgelegt: Auf dem Weg zum Tisch müssen die Gäste eine Maske tragen, das Personal sowieso permanent. Jeder Gast muss sich auf einem Formular eintragen. Alles, was man als Besucher anfasse, werde nach Benutzung desinfiziert – das gelte auch für Speisekarte und Pfeffermühle, erklärt Catone.