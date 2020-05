Mieterbund Rheinisch-Bergisch Land : Die Mieten bleiben stabil

Solingen Der Mieterbund Rheinisch-Bergisch Land und die beiden Haus- und Grundeigentümervereine in Solingen haben einen neuen Mietpreisspiegel ohne Änderungen ausgehandelt – bereits vor der Corona-Pandemie.

Mieterbund Der Mieterbund Rheinisch-Bergisch Land ist zuständig für Solingen, Hilden, Haan, Mettmann, Erkrath und Langenfeld. Geschäftsstellen gibt es an der Kasernenstraße 15 in der Solinger City und in Hilden.

Wobei der Beratungsalltag beim Mieterbund Rheinisch-Bergisch Land wegen der Corona-Krise aktuell ein anderer als früher ist. Mitte März wurde die Beratungsstelle an der Kasernenstraße in der Innenstadt für den Publikumsverkehr geschlossen. „Wir beraten unsere Mitglieder telefonisch oder per Mail. Unterlagen können entweder per Post oder per Mail zu uns übermittelt werden“, berichtet die Geschäftsführerin. Die offene Beratung bei der Arbeiterwohlfahrt (Awo) in Haan und Mettmann sowie im Solinger Arbeitslosenzentrum an der Kuller Straße kann derzeit aber nicht angeboten werden.