Kein Volksfest in Solingen : Zöppkesmarkt fällt aus

Solingen Der 52. Zöppkesmarkt und die 50. Zöppkesmahlzeit fallen in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie aus. Die Veranstalter des Zöppkesmarktes und das Kuratorium der Zöppkesmahlzeit teilten am Montag unabhängig voneinander die Absagen mit.

Auch den Verantwortlichen vom Kuratorium der Zöppkesmahlzeit fiel die Absage nicht leicht, dennoch habe man sich „schweren Herzens“ dazu entschieden. Die Benefiz-Veranstaltung zugunsten der Solinger Kinderstuben hat in den vergangenen Jahrzehnten schon mehr als eine Millionen Euro an Spenden für die Kinderstuben eingespielt. „Trotz der zuletzt angestoßenen Lockerungen ist die Durchführung einer Zöppkesmahlzeit, wie die Teilnehmer sie kennen und lieben, in 2020 nicht verantwortbar“, sagt Sparkassen-Sprecher Martin Idelberger. Dem Kuratorium Zöppkesmahlzeit gehören neben der Sparkasse noch Vertreter der Commerzbank, der Deutschen Bank und der Volksbank im Bergischen Land an.