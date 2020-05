25-jähriger Solinger in Langenfeld erwischt : Polizei entzieht Raser die Fahrerlaubnis

Foto: dpa/Monika Skolimowska

Solingen/Langenfeld In der Nacht zu Sonntag hat die Polizei den Führerschein eines 25-jährigen Mercedes-Fahrers sichergestellt. Dem Solinger wird vorgeworfen, an einem illegalen Straßenrennen in Langenfeld teilgenommen zu haben.

Gegen Mitternacht fielen der Polizei ein Motorrad und zwei Autos auf, die mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit und aufheulenden Motoren fuhren. Daraufhin fuhren die Polizeibeamten den drei Fahrzeugen hinterher, bis sie diese an einer roten Ampel eingeholt hatten. Dabei konnten die Beamten erkennen, dass es sich bei den beiden Autos um zwei schwarze AMG-Mercedes handelte, einer von ihnen mit einem Solinger Kennzeichen. Noch bevor die Beamten ihren Wagen bei den Fahrzeugen halten konnten, sprang die Ampel auf Grün und sowohl das Motorrad, als auch die beiden Mercedes fuhren mit Vollgas und quietschenden Reifen weiter.

Als die Polizeibeamten daraufhin ihr Blaulicht einschalteten, verringerte der Solinger Mercedes-Fahrer seine Geschwindigkeit und stoppte an einer Rotlicht anzeigenden Ampel. Die beiden anderen Raser wurden trotz intensiver Fahndung nicht mehr gefunden.

Der Solinger und sein 26-jähriger Beifahrer bestritten die Teilnahme an einem Straßenrennen und gaben an, die beiden anderen Fahrzeugführer nicht zu kennen. Dennoch beschlagnahmten die Polizeibeamten den Führerschein des 25-Jährigen und leiteten ein Strafverfahren gegen den jungen Mann ein.

(red)