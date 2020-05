Verhältnisse in Solingen stabil : Corona-Zahlen bleiben unverändert

Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Solingen Keine große Veränderungen gibt es bei der Zahl der Personen in Solingen, die mit dem Coronavirus infiziert sind. Mithin sind am Montag wie schon am Tag zuvor 21 Bürger nachweislich infiziert.

Zehn davon werden stationär behandelt, die übrigen ambulant betreut. Insgesamt wurden seit Ausbruch der Pandemie in Solingen bisher 233 bestätigte Fälle gemeldet.

(uwv)