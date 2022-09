Baudenkmäler in Solingen : Vom Degen bis zur V1- und V2-Rakete

Serie Solingen In der ehemaligen Waffenfabrik ­Hörster wurden auch Fahrradteile, Haar­schneidemaschinen und Serienteile für die Kfz-Industrie produziert.

Auf der Vorderseite des Gebäudes bröckeln zwei „R“, ein „E“ und ein „F“. Der Punkt, der einmal zwischen „E“mil und „F“ranz stand, fehlt. Auch auf der Rückseite hat der Schriftzug gelitten. Aber es lässt sich noch gut ablesen, was an der Katternberger Straße 128 produziert wurde und von wem – vor allem in den Anfangs- und in den Kriegsjahren. Die Palette der Firma Hörster reichte von Hieb- und Stichwaffen bis zu Antriebsteilen für „Vergeltungswaffen“: die V1- und V2-Raketen.