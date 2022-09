Petition im Internet : Unterschriftenaktion soll Lukastrail retten

Der Lukastrail ist vor allem bei Mountainbikern aus Ohligs und Umgebung beliebt. Die Nutzer des Parcours argumentieren, sie selbst sorgten dafür, dass die Natur in der Ohligser Heide nicht in Mitleidenschaft gezogen werde. Foto: Rosa Röhder

Solingen Bis Montagmittag beteiligten sich fast 1500 Unterzeichner an einer Online-Petition, die den Erhalt der Strecke für Mountainbiker in der Ohligser Heide zum Ziel hat. Die Stadt will den Parcours im Naturschutzgebiet beseitigen.